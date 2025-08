Кирил Дмитриев за разговорите между Путин и Уиткоф: Диалогът ще надделее

Диалогът между Русия и Съединените щати ще надделее. Това каза ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

„Благодаря на всички за добрите пожелания за успешното посещение на @SteveWitkoff в Москва. Диалогът ще надделее“, написа Кирил Дмитриев в социалната мрежа X.

Thank you all for your kind wishes for a successful visit of @SteveWitkoff to Moscow. 🇷🇺🇺🇸🕊️



Dialogue will prevail. 🤝