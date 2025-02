Китайският външен министър: Европа има своята роля за мира, тъй като войната е на европейска земя

Китай смята, че всички заинтересовани от конфликта Русия-Украйна страни трябва да участват в разговорите за мир, заяви китайският външен министър Ван И, като подчерта ролята на Европа в тях след поредицата от изявления от страна на САЩ за това как да се сложи край на войната, предаде Ройтерс.

"Ние се надяваме всички участници и заинтересовани страни, които са пряко ангажирани, да участват в мирните преговори своевременно“, заяви Ван И в речта си на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Китай гледа положително на всички усилия, посветени на мира, включително всеки консенсус, постигнат от САЩ и Русия за мирните преговори“, цитира китайското външно министерство изявлението на Ван.

"Тъй като войната се води на европейска земя, още по-необходимо е Европа да изиграе своята роля за мира, да се справи с първопричините за кризата, да намери балансирано решение, ефективна и устойчива рамка за сигурност и да постигне дългосрочен мир и стабилност в Европа."

Ван И също така заяви по отношение на Европейския съюз, че Китай е готов да засили стратегическата комуникация с блока, да засили взаимното разбирателство и със съвместни усилия да участва в допринасянето за повече стабилност в света, е казал китайският външен министър пред отговарящата за външната политика на ЕС Кая Калас.

На срещата в рамките на Мюнхенската конференция Ван И подчерта пред Калас позицията на Китай в подкрепа на ролята на Европа за мира, гласи изявление на неговото министерство.

