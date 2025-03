Китай: Ако САЩ искат търговска, или друга война, ние сме готови да се бием докрай

Китай значително втвърди реториката си спрямо САЩ, след като администрацията на президента Доналд Тръмп повиши търговските мита за китайския внос.

От днес, 5 март, компаниите в Съединените щати ще бъдат принудени да плащат значително повече за стоки от Китай. Медицинските продукти ще бъдат особено силно засегнати: митото върху инжекционните игли вече е 50%, върху предпазните маски - 25%, върху медицинските ръкавици - 25%.

Тръмп оправдава мерките, като се позовава на продължаващата контрабанда на фентанил от Китай в САЩ. Китай обаче вижда ситуацията съвсем различно и отвръща с остри изявления, пише Bild.

„Проблемът с фентанила е фалшиво извинение за повишаване на митническите тарифи върху китайския внос“, се казва в изявление на китайското посолство в САЩ, което цитира говорител на китайското външно министерство. „Нашите ответни мерки за защита на нашите права и интереси са абсолютно законни и необходими".

В изявлението се казва:

„Кризата с фентанил в Съединените щати е отговорност само на САЩ и на никой друг. От човечност и добра воля към американския народ ние предприехме решителни стъпки, за да помогнем на САЩ да се справят с този проблем. Вместо да признаят усилията ни, САЩ се опитват да наклеветят Китай, да прехвърлят вината върху нас и да ни окажат натиск чрез повишаване на митата, опитвайки се да ни сплашат. Наказват ни за това, че им помагаме. Това няма да реши проблема на САЩ, а само ще подкопае нашия диалог и сътрудничество в борбата срещу трафика на наркотици“.

„Не се страхуваме от сплашване. Натискът, принудата и заплахите не са начинът да се справите с Китай. Онези, които се опитват да окажат максимален натиск върху нас, са избрали грешна цел и са сбъркали. Ако САЩ наистина искат да решат проблема с фентанила, те трябва да се консултират с Китай на равна основа“, се казва в изявлението.

В заключение Китай отправя много силно предупреждение: „Ако САЩ искат война – било то тарифна война, търговска война или друга война – ние сме готови да се бием докрай.“

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE