Китай започва строежа на най-големия язовир в света

Китайските власти започнаха изграждането на най-големия язовир в света на тибетска територия, проект, който предизвика опасения от Индия и Бангладеш, пише BBC.

Китайският премиер Ли Цян председателства церемония по случай началото на строителството на река Ярлунг Цангпо в събота, според местните медии.

China has started building the world's largest hydroelectric power station on the Yarlung-Tsangpo river, costing $167 billion.



The station's design capacity will be 60 million kilowatts, enough to power 54 million people.



It will have 3 times the capacity of the Three Gorges. pic.twitter.com/TEOY8DiPEH