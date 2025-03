Министерството на външните работи на Руската федерация публикува пълния текст на интервюто на първия дипломат на Русия Сергей Лавров с американските блогъри Марио Науфал, Лари Джонсън и Андрю Наполитано.

В него руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че всяко присъствие на войски на НАТО в Украйна, независимо от техния капацитет, представлява пряка заплаха за Русия. Говорейки с Марио Науфал, Андрю Наполитано и Лари Джонсън, Лавров разкритикува натиска на Европа за разполагане на мироопазващи сили в Украйна, наричайки го "мания", предназначена да ескалира напрежението. Той обвини Великобритания и ЕС, че се опитват да окажат натиск върху администрацията на Тръмп да заеме по-агресивна позиция срещу Русия.

Освен това Лавров заяви, че мироопазващите сили на НАТО ще служат като защитна сила за това, което той описа като "украинския нацистки режим". Той също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че е нарушил предизборното си обещание да изпълни Минските споразумения, които имат за цел разрешаване на конфликта в Донбас.

Лавров отбеляза, че в рамките на месеци след встъпването си в длъжност Зеленски е променил позицията си, отказвайки да предостави специален статут на региона, което допълнително подкопава дипломатическите усилия.

Забележките на руския външен министър подчертават нарастващата загриженост на Москва относно намесата на Запада в Украйна. Тъй като напрежението остава високо, Лавров повтори, че всяко чуждестранно военно разполагане на украинска територия ще се разглежда като пряка провокация срещу Русия.

Ето и ключови тези от интервюто:

- Това, което се случва сега в САЩ, може да се опише като връщане към нормалността. Факт е, че на власт дойде нормална администрация, която не изповядва антихристиянски идеи. Това обаче предизвика истински взрив в медиите и на политическата арена в целия свят. Което говори много.

- Когато се срещнахме в Рияд с М. Рубио, М. Валц и С. Уиткоф, те казаха, че искат нормални отношения в смисъл, че основата на американската външна политика при администрацията на Доналд Тръмп е защитата на националните интереси на САЩ. В същото време американците разбират, че другите страни също имат свои национални интереси.

- Очевидно е, че САЩ и Русия са държави, чиито национални интереси никога няма да бъдат идентични. Те не могат да съвпадат напълно, дори и на 50%. Но когато те съвпадат, трябва да направим всичко, за да развием тези прилики. Когато интересите не съвпадат или си противоречат, отговорните държави трябва да направят всичко възможно да не позволят тези противоречия да прераснат в конфронтация. Да не говорим за военна конфронтация, която би имала катастрофални последици за други страни.

- Стартирането на специална военна операция беше принудена стъпка, тъй като всички други опити и алтернативи за насочване на настоящата ситуация в положителна посока се провалиха.

- Не мисля, че американците ще напуснат НАТО. Поне Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога дори не е намеквал, че това може да се случи. Но той каза направо, че ако страните-членки на НАТО искат САЩ да ги защитават и да им дадат гаранции за сигурност, те трябва да платят толкова, колкото е необходимо.

- Доналд Тръмп не иска да ги предостави [гаранции за сигурност] на Украйна начело със Зеленски. Той има собствено виждане за ситуацията, което редовно и директно изразява. Тази война никога не трябваше да започва.

- Европа и Великобритания искат всичко това да продължи. Начинът, по който приеха Зеленски в Лондон след скандала във Вашингтон, показва, че искат да вдигнат залозите и подготвят нещо, което да тласне администрацията на Тръмп към агресивни действия срещу Русия.

- Не става дума за територии, а за хора, които със закони са лишени от историята си. Още преди началото на специалната военна операция, когато войната продължи в нарушение на Минските споразумения. Териториите са важни само защото на тях живеят хора. И живеещите на тези земи, които Зеленски иска да върне, са потомци на онези, които в продължение на стотици години са изграждали Одеса и други градове, пристанища и пътища, които са развивали тези земи и са били свързани с историята на тази земя.

- Американците знаят, че никога няма да нарушим нашите правни, а също и политически задължения, които ни обвързват с Китай.

🚨🇷🇺 ROUNDTABLE: FOREIGN MINISTER LAVROV — TRUMP, UKRAINE, AND THE NEW WORLD ORDER



Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov has been in diplomatic service since 1981, through 7 U.S Presidents!



In this roundtable, we try to get into his mind, get his perspective on the war,… https://t.co/SVDXRzcafj pic.twitter.com/pPbaO1SfSX