Кръвта се лее като река в нов самурайски екшън

Пресъздаване на Японската гражданска война

Звезден състав и внимание към детайла

Време е за завръщане към естетиката на традиционния японски екшън, поставен в историческата епоха. Поводът е тръгването на филма 11 Rebels на Кадзуя Шираиши, предвиден за онлайн разпространение през юни тази година.

Филмът е вдъхновен от действителни събития, а действието се развива в средата на XIX век, по време на Японската гражданска война, известна и като Бошин (Boshin War), водена между силите на управляващия шогунат Токугава и противниците им, които искат да върнат властта на императорския двор.

Плакат на филма.

Няма милост и никой не отстъпва! Това епично предизвикателство комбинира “класически самурайски мотиви с експлозивна динамика и сурова човешка драма”. 11 Rebels обещава да предложи не просто битки, а история за чест, измяна и борба до последен дъх. И най-важното - както отбелязват международните медии - кръвта се лее като река, от което феновете на жанра, трябва да останат доволни, пише изданието operationkino.net=

Eто го и официалния синопсис: “В изпълнения с екшън епос на Кадзуя Шираиши десет осъдени мъже получават обещание за свобода в замяна на това да защитят малко селце в Япония по време на феодалната епоха.

Натоварени със задачата да удържат крепост срещу настъпващи правителствени сили, те се бият с отчаянието на хора, които нямат какво да губят. Но когато официалните лица, които са ги наели, нарушават обещанието си, воините осъзнават, че са били използвани като пионки в по-голяма схема. Излъгани и многократно превъзхождани по брой, те трябва сами да изковат съдбата си - или да загинат, опитвайки се. Режисьор на този огнен самурайски екшън е Кадзуя Шираиши (The Devil’s Path, Sea of Revival, Dawn of the Felines), а ролите са разпределени между Ямада Такаюки, Накано Тайга, Оное Укон, Саяши Рихо, Сакумото Такара, Чихара Сейджи и др.