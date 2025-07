Лавров се срещна с Ким Чен Ун, прати му поздрави от Владимир Путин (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров предаде поздрави от руския президент Владимир Путин на лидера на КНДР Ким Чен Ун, съобщава кореспондент на ТАСС.

„Благодаря Ви за възможността да разговарям с Вас. Това винаги ни добавя стимули да развиваме отношенията си в развитието на споразуменията, които постигнахте с президента Путин, на първо място, позовавайки се на Договора за стратегическо партньорство“, каза той. „Високо оценихме посещението Ви в нашето посолство на 9 май, Вашата сърдечна, много топла реч по случай Победата.“

„Почти по същото време президентът, докато разглеждаше парада на Червения площад, разговаря с командирите на частите на Корейската народна армия, които рамо до рамо с руски войници освободиха Курската област“, отбеляза Лавров. „Президентът Ви изпраща най-топлите си поздрави, потвърждавайки ангажираността си с всички постигнати споразумения. Той силно се надява на продължаване на преките контакти в най-близко бъдеще.“

