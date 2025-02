Легендарният хотел "Рузвелт", превърнал се в убежище за мигранти в Ню Йорк, прекратява дейността си (ВИДЕО)

Прочутият приют за мигранти, хотелът "Рузвелт" в Манхатън, се очаква да прекрати дейността си през следващите месеци, обяви кметът Ерик Адамс в понеделник. Това се дължи на факта, че броят на търсещите убежище в града продължава да намалява, откакто президентът Тръмп встъпи в длъжност.

Адамс, който е демократ, нарече предстоящото затваряне на централизирания приемен център и спешния подслон в обсадения хотел в Мидтаун „крайъгълен камък“ за Голямата ябълка, в която повече от 232 000 мигранти са пристигнали в града от началото на кризата през пролетта на 2022 г.

Преустроеният хотел вероятно ще спре да бъде приют за мигранти до юни, каза източник пред The ​​Post.

64-годишният Адамс каза, че броят на пристигащите мигранти, постъпващи в градски грижи, е намалял до около 350 средно всяка седмица – драматичен спад от 4000 мигранти седмично в разгара на кризата.

През седмицата преди 2 февруари около 200 нови мигранти са се нуждаели от градска помощ, докато 1800 мигранти са напуснали градските приюти, а през първата седмица от мандата на президента Тръмп около 300 нови мигранти са били регистрирани, докато 1800 са напуснали, според данни на града.

В последните седмици от президентството на Джо Байдън средно 400-500 мигранти са пристигали седмично, според официални лица. Тези числа са рязък спад от 700 до 900 мигранти, които наводняваха града всяка седмица през лятото.

„Въпреки че не сме приключили с грижите за онези, които попаднаха под нашия покрив, днес бележим още един крайъгълен камък в демонстрирането на огромния напредък, който постигнахме в преодоляването на безпрецедентната криза“, каза Адамс във видео съобщението си.

Мигрантите, които все още пристигат в Голямата ябълка, ще намерят други места за регистрация, съобщиха от кметството.

Градът в един момент е приютявал около 69 000 мигранти в своята система за подслон, датираща от януари 2024 г. В момента има по-малко от 45 000 мигранти в града, според служители.

