Украйна и САЩ са в "последните етапи на преговорите" по сделката за редкоземни метали, съобщи вицепремиерът на Украйна Олха Стефанишина.

Зеленски по-рано този месец отхвърли първоначалният вариант на сделката, който щеше даде на САЩ достъп до украински минерали в замяна на военна подкрепа на САЩ.

"Украински и американски екипи са във финалните етапи на преговорите относно споразумението за минералите", обяви Стефанишина в публикация в социалните мрежи. „Преговорите бяха много конструктивни, като почти всички ключови детайли бяха финализирани. Ние се ангажираме да завършим това бързо, за да продължим с подписването му. Надяваме се лидерите на САЩ и Украйна да го подпишат и одобрят във Вашингтон възможно най-скоро, за да демонстрираме нашия ангажимент за десетилетия напред.“

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…