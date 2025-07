Лейди Гага падна по време на концерт в Лас Вегас (ВИДЕО)

Лейди Гага падна за секунди по време на свой концерт в Лас Вегас, част от турнето ѝ.

Това видимо не я смути и тя не се поколеба да продължи с пълна сила.

Певицата се спъна, докато изпълняваше “Vanish Into You“ и се движеше сред публиката, след като слезе от сцената, решила да скъси дистанцията с феновете.

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl