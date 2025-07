14 световни банди идват за Midalidare Rock

Manowar откриват фестивала край Чирпан тази вечер

Алис Купър иска българско кисело мляко, W.A.S.P - банани за закуска

Футболни турнири, детски представления и рок куизове

Тази вечер започва петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното в село Могилово край Чирпан ще посрещне 14 световни банди - MANOWAR, W.A.S.P., Алис Купър, DORO, Michael Schenker, Orden Ogan, H.E.A.T., Floor Jansen, Brainstorm, Twilight Force, Elvenking, Kissin’ Dynamite, Tungsten и Triumpher. На втората After Party сцена ще се качат Coven 5, Drifting Justice, I.R.B 69 и рок легендата Милена.

Освен музиката, феновете на място ще могат да се включат в множеството активности като футболни турнири, детски представления, рок куизове, турнири по табла и много други.

Tungsten са бандата, която ще открие Midalidare Rock In The Wine Valley 2025 тази вечер. След тях на сцената ще се качат Brainstorm и Orden Ogan, а хедлайнери в първата нощ са Manowar. Задължително за обяд и вечеря от екипа на Manowar искат да има топла супа, местна бира и вино. Член от екипа има алергия към лук, а друг е с алергия към пресни домати. Заради тях всички ястия, които бандата ще консумира на фестивала, трябва да са без тези съставки. Човек с алергия има и в екипа на Orden Ogan. Заради него в храната не трябва да има чушки, а от немската пауър метъл машина не желаят да има риба и гъби в тяхното меню, съобщават организаторите.

Втората вечер започва с концерти на Triumpher и Elvenking, които ще загреят публиката за изпълненията на H.E.A.T и Майкъл Шенкер. Главната изява за вечерта ще бъде на американската хеви метъл банда W.A.S.P., които имат изисквания да има банани за закуска, а през деня множество и различни сандвичи. Екипът на Майкъл Шенкер предпочита храни с риба тон, плата със сирена и бърбън. Шведите от H.E.A.T. искат да има достатъчно пенливо вино, а за закуска ще похапват яйца с бекон, посочват организаторите.

Третата фестивална вечер започва с изпълнения на Twilight Force и Kissin’ Dynamite, които ще предхождат появата на Флор Янсен, бивш вокал на Nightwish. След нея на сцената излиза Доро Пеш, а фестивалът ще бъде закрит от Алис Купър. Флор Янсен е без изисквания към храната, певицата желае само да има хубаво вино. От екипа на Доро Пеш също има човек в екипа с алергия - към млечни продукти. Заради това всички храни трябва да са ясно обозначени и да се знае в кои няма такива. Немската банда е пожелала да има много и разнообразен хляб.

От екипа на Алис Купър са помолили за плата с меса и сирена, на вечеря задължително трябва да има риба, пиле и телешко, като всички храни трябва да са без гъби, отново заради алергия на човек в екипа. Те очакват да има кисело мляко, индивидуални контейнери с боровинки, горски плодове и малини. Ще пийват основно ром, информират от екипа на Midalidare Rock In The Wine Valley.