Локо (Пд) с три контроли и петима на проби

Автор: Труд
Локомотив (Пловдив) започна лятна подготовка. В 11:00 часа старши треньорът Душан Косич изведе "черно-белите" на първо занимание.
Група за първата тренировка: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян, Антонио Вардин, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Пламен Петров, Ефе Али, Калоян Костов, Мартин Хайдаров, Кристиян Пешов, Ангел Лясков, Христо Иванов, Иван Узунов, Ивайло Иванов, Жулиен Лами, Димитър Илиев, Кръстьо Банев, Петър Андреев, Мартин Петков
Играчи на проби: Благовест Величков, Теодор Георгиев, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Николай Николаев
Ще се присъединят по-късно: Парвиз Умарбаев и Хуан Переа
Контроли:
30.06 - Славия
05.07 - Арда
09.07 - Локомотив (София)