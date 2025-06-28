Малък самолет се разби в Русия (ВИДЕО)

Пилотът загина при самолетна катастрофа, след когато малък самолет тип ZLIN-142 се разби тази сутрин близо до държавното летище Новонежино в източната част на Русия, Приморския край, съобщиха властите, предават руски медии.

Легкомоторный самолет Zlin-142 упал в районе аэродрома Новонежино в Приморском крае, пилот погиб, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.



Видео: официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры pic.twitter.com/PyGGuY9LY0 — ТАСС (@tass_agency) June 28, 2025

"На 28 юни в 9:45 ч. местно време (2:45 ч. московско време) се разби малък самолет ZLIN-142. Самолетът е бил пилотиран от мъж, роден през 1969 г., който е починал на място. На борда не е имало други хора“, се казва в официалното съобщение.

На мястото на произшествието има следователи и криминалисти, които провеждат редица разследвания, за да установят всички обстоятелства около инцидента.