Малък самолет се разби в Русия (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Русия

Пилотът загина при самолетна катастрофа, след когато малък самолет тип ZLIN-142 се разби тази сутрин близо до държавното летище Новонежино в източната част на Русия, Приморския край, съобщиха властите, предават руски медии.

"На 28 юни в 9:45 ч. местно време (2:45 ч. московско време) се разби малък самолет ZLIN-142. Самолетът е бил пилотиран от мъж, роден през 1969 г., който е починал на място. На борда не е имало други хора“, се казва в официалното съобщение.

На мястото на произшествието има следователи и криминалисти, които провеждат редица разследвания, за да установят всички обстоятелства около инцидента.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения