Масова стрелба в Ню Мексико, има жертви

Масова стрелба в Лас Крусес - град в американския щат Ню Мексико. Полицията се е отзовала на сигнал за изстрели на паркинг. Известно е, че има жертви и ранени, но няма официално потвърждение колко са.

"Множество хора бяха простреляни в парк късно вечерта в петък, 21 март в Лас Крусес", каза говорител на полицията. Инцидентът е станал около 22.00 ч. местно време в градски парк.

Няколко души са откарани в местни болници.

Не е ясно кой стои зад атаката и какви са мотивите ѝ. Няма информация за задържани по случая.

