Медведев: Атаките срещу ядрени съоръжения могат да доведат до повторение на трагедията в Чернобил

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди страните, участващи в конфликта в Близкия изток, за опасността от атаки срещу ядрени съоръжения.

„Всички, включително израелският министър на отбраната с гръмкото му изявление за съдбата на Хаменей, трябва да разберат, че атаките срещу ядрени съоръжения са изключително опасни и биха могли да доведат до повторение на трагедията в Чернобил“, написа Медведев в социалната мрежа Х.

Everyone, even the Israeli defense minister, with his loud declaration about Khamenei's fate, must understand that attacks on nuclear facilities are extremely dangerous and can lead to a repeat of the Chernobyl tragedy.