Кремъл: Убийството на върховния лидер на Иран ще „отвори кутията на Пандора“

Разговорите за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей са неприемливи. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за британския телевизионен канал Sky News .

„Ситуацията е изключително напрегната и опасна не само за региона, но и за целия свят“, каза Песков в интервю в Константиновия дворец в Санкт Петербург. „Разширяването на състава на участниците в конфликта е потенциално още по-опасно. Това ще доведе само до нов кръг на конфронтация и ескалация на напрежението в региона.“

„Смяната на режима в Иран е немислима. Тя би трябвало да е неприемлива, дори говоренето за това би трябвало да е неприемливо за всички“, каза още Песков.

Песков не коментира какви действия ще предприеме Русия, ако Хаменей бъде убит, като вместо това заяви, че това ще предизвика действия „отвътре в Иран“.

„Това би довело до зараждане на екстремистки настроения в Иран и тези, които говорят за убийството на Хаменей, трябва да го имат предвид. Те ще отворят кутията на Пандора”, добави Песков.

