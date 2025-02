Медведев: Подкрепата за Киев ще струва скъпо на Европа

САЩ могат да възстановят скъпото си спонсорство на Украйна, като използват ресурсите от своите дълбини, но Европа просто ще трябва да плати луда цена за подкрепата си на Киев. Това каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Тръмп обясни как Киев ще плати на САЩ – с редкоземни метали от Украйна. Ами Европа? „Тя ще плати луди пари, за да сглоби парче по парче пропадналата държава Украйна“, написа Медведев в профила си в социалната мрежа X (Twitter).

Trump explained how Kiev would pay the US – with Ukraine’s rare earths. What about Europe? It will pay through the nose to piece the failed state of Ukraine back together from its scraps. Europeans, thank your leaders for this: Ursula, Macron, Scholz, and other pathetic figures!