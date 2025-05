Мицкоски освиркан на конференцията на Орбан CPAC в Унгария

Полупразна зала и освирквания получи премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски на конференцията CPAC Hungary 2025.

В публикация в социалните мрежи председателят на фондация "Консервативно Общество" и сдружение "Месец на Семейството" Кристиян Шкварек разказа за ситуацията:

Току що антибългаринът и сърбоман Християн Мицкоски, премиер на република "Северна Македония", говори пред почти празна зала на конференцията на Републиканската партия в Будапеща. Не, защото липсват хора на конференцията - буквално 5 минути по-рано на сцената бе 28 годишната Ева Ваар от Холандия, за чиято реч на тема миграцията в Европа залата беше препълнена.

Ева не е премиер или дори действащ политик, но вдигна публиката да ръкопляска на крака, защото разказа с емоция и искрена загриженост случващата се ислямизация на родната й Холандия и цяла западна Европа.

Мицкоски измрънка в продължение на 5 минути една жалка, комсомолска реч в опит да се позиционира сред "консерваторите" на континента. Резултатът беше полу-празна зала и освиркване от нас, българите на конференцията.

Пълната реч на Ева Ваар все още не е публикувана, но в откъси, споделени онлайн, се открояват най-важните теми в нея.

По думите на Ваар Доналд Тръмп вече прави Америка отново велика с такава рекордна скорост, че е трудно да се следи. Според нея обаче демокрацията в Европа е "мъртва, каменна, студена".

"Казват, че за да поддържаме мира в Европа, трябва да воюваме с Русия. За да защитим демокрацията, трябва да забраним десните партии, а за да защитим свободата на словото, трябва да цензурираме дезинформацията", отбеляза тя в Унгария, добавяйки с ирония: "Войната е мир. Свободата е тирания, а невежеството е сила."

Според младата активистка най-лошият лидер от всички е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Обръщайки се към нея, Ваар попита:

„Г-жо фон дер Лайен, мислили ли сте някога за виковете на майките, чиито деца бяха изнасилени и убити от имигранти, които ВИЕ допуснахте? Мислили ли сте някога за фермерите, които загубиха целия си житейски труд, защото ВИЕ прокарахте комунистическата програма за нулево нетно потребление?"

Продължавайки темата за мигрантите, Ваар заяви:

"Много експерти предупреждават от години, че назрява гражданска война. Но вярвам, че нашата реалност е по-лоша от това. В гражданска война се бият две страни. Тук, в Европа, се бие само едната страна. И мога да ви кажа, че това не сме ние. Това не е бялото местно население на Европа. Това обаче не значи, че средностатистическият европеец е съгласен с това. Опитваме се да постигнем промяна чрез официалните канали, но, досега, нямаме късмет."

Тя даде пример с родната си Нидерландия, където Герт Вилдерс е събрала 25% от гласовете по време на изборите 2023 година. Главната му цел винаги е била да затвори границата.

"Нашето правителство твърди, че е наложило "най-строгата имиграционна политика, която страната ни е виждала". Резултатът? 130 хил. мигранти са влезли в Холандия само през изминалата година. До тук с обясненията за това, че това е най-строгата политика, която страната ни е виждала. Това се случва в цяла Европа", допълни Ваар.

🇳🇱‼️ @EvaVlaar: "In a civil war, there are two sides fighting. Here in Europe, only one side is. And I can tell you that it’s not us. It’s not the white native population of Europe."



Eva Vlaardingerbroek speaks at CPAC Hungary on the dire situation facing Europeans. pic.twitter.com/YHYVMsD1Q8