Може ли електрическите самолети да са бъдещето на полетите? Вижте първия тестов полет в Дания (ВИДЕО)

Малък самолет, летящ към Копенхаген, може да е изглеждал обикновен за повечето датчани на земята, но за разлика от всеки друг полет в датската история, този самолет е специален - той е изцяло електрически.

Електрическият самолет ALIA CTOL на американската аерокосмическа компания Beta Technologies измина 200 километра между летищата в Сьондерборг и Копенхаген тази седмица, отбелязвайки първия тестов полет в Дания с самолет, който не изразходва гориво и може да се зареди за по-малко от час.

Компанията твърди, че електрическият самолет с фиксирани крила е безопасна, тиха и евтина алтернатива на традиционните самолети и хеликоптери.

С размах на крилете от 15 метра, ALIA CTOL е с размерите на микробус Sprinter. Според Beta Technologies, той може да лети с максимална скорост от 281 километра в час.

Дали този електрически пътнически самолет е бъдещето на летенето без изкопаеми горива?

Самолетът също така излъчва до 84% по-малко въглероден диоксид от традиционен хеликоптер с подобни размери.

„Мнозина казват, че зелената авиация е нещо за бъдещето“, заяви Якуп Сверри Кас, директор на летище Sønderborg, по време на събитието по повод излитането в града, разположен на 325 километра западно от Копенхаген. „Но днес стоим тук и виждаме, че бъдещето е започнало. Това не е просто тест. Това е началото на нещо ново."

One of the highlights of this Paris Air Show has been seeing the beautiful BETA Technologies CX300 ALIA all-electric 🛫🔋CTOL aircraft from up close AND also flying! #PAS25 pic.twitter.com/nueVV1E2yV