Мъж в Гърция е глобен с 1,7 милиона евро за жестокост към животни

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени

63-годишен мъж на малкия остров Донуса е бил глобен с над 1,7 милиона евро за предполагаемо измъчване на животни, съобщиха властите, цитирани електрононото издание на в. Kathimerini.

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщи полицията от отдела на Наксос и Малките Циклади. Той е арестуван след оплаквания и е обвинен в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните в страната.

Очаква се общата глоба да надхвърли сумата от 1,74 милиона евро, тъй като властите все още разследват допълнителни нарушения, включително липсата на микрочипове и здравни досиета за котките.

Заподозреният е отведен в прокуратурата на Наксос.