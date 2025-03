Мъск: Зеленски ще загуби с голяма разлика изборите в Украйна

Украйна трябва да проведе президентски избори, написа ръководителят на Министерството на ефективността на правителството на САЩ (DOGE), предприемачът Илон Мъск в социалната мрежа X.

Така Мъск отговори на публикация с информация, че обкръжението на американския президент Доналд Тръмп преговаря с украинската опозиция и подготвя оставката на украинския президент Володимир Зеленски.

„Украйна трябва да проведе избори. Зеленски щеше да загуби с голяма разлика“, написа Мъск.

Ukraine needs to hold an election.



Zelensky would lose by a landslide.