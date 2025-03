Мъск: Подкрепата на Демократическата партия на САЩ за Киев е равносилна на омраза към собствената й страна

Членовете на Демократическата партия на САЩ, които изразиха подкрепа за Украйна по време на речта на президента Доналд Тръмп пред Конгреса, мразят страната си. Това каза Илон Мъск.

„Единственото знаме, което демократите показаха, и единственото приветствие, което направиха, беше за друга държава. Те мразят Америка“, написа Мъск в социалната мрежа X в отговор на потребител, който отбеляза, че демократите само аплодираха в отговор на коментарите на Тръмп за Украйна.

The only flag being waved and the ONLY cheer by Democrats was for another country. They hate America. https://t.co/VHepKIo0TN