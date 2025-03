Хавиер Милей изтри всичките си снимки със Зеленски

Президентът на Аржентина Хавиер Милей изтри всички общи снимки с украинския му колега Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи.

Милей, който е привърженик на Доналд Тръмп, направи това след кавгата в Овалния кабинет в Белия дом между Тръмп, Джей Ди Ванс и Зеленски.

Той отказа да коментира действията си, но е изтрил и повечето си туитове за Путин, Украйна и Зеленски. В миналото Милей беше поддръжник на Украйна и критикуваше Русия заради нейната инвазия.

Миналата година покани Володимир Зеленски на своята инагурация в Буенос Айрес.

Наскоро обаче се срещна с Илон Мъск, дясната ръка на Тръмп и му подари моторен трион, какъвто Милей използваше по време на предизборната си кампания и това стана едно от нещата, с който придоби популярност пои света.

Remember the photoshoot between Argentine President Javier Milei and Zelenskyy?



Milei has now deleted all these photos from his account. The demonization of Zelenskyy is in full force. pic.twitter.com/sQzMNPbvym