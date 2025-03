Директорът на ЦРУ потвърждава спирането на споделянето на разузнавателна информация с Украйна

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф e потвърди, че САЩ са спрели обмена на разузнавателна информация с Украйна. Това съобщи журналистът от Fox News Джаки Хайнрих.

"Току що попитах директора на ЦРУ - той мълчаливо потвърди - спомена за "пауза на военния фронт, на фронта на разузнаването, за да държим всеки отговорен за поддържане на мира по света", написа репортерът в платформата X.

Хайнрих придружи публикацията с връзка към статия на Financial Times, която, позовавайки се на източници, съобщава, че Вашингтон е спрял обмена на разузнавателна информация с Киев. В същото време, според един от официалните лица, САЩ продължават да споделят разузнавателна информация за Русия и Украйна с най-близките си съюзници, включително Великобритания, съобщава изданието.

.@MariaBartiromo just asked CIA Director Ratcliffe about this - he tacitly confirmed - referred to “pause on the military front, on the intelligence front, to hold everyone accountable to drive peace around the world” https://t.co/IjS4txGiSP