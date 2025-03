Мъск: На Зеленски трябва да бъде предложена амнистия и да напусне Украйна

Владимир Зеленски трябва да се откаже от властта и да напусне Украйна. Това каза Илон Мъск, който ръководи Министерството на правителствената ефективност на САЩ (DOGE).

„Колкото и да е неприятно, на Зеленски трябва да бъде предложена някаква амнистия в неутрална страна в замяна на мирен преход към демокрация в Украйна“, написа Мъск в социалната мрежа X.

As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw