Мъск: Хората на САЩ трябва да възстановят демокрацията

Илон Мъск заяви, че американският народ трябва да се възползва от ситуацията и да се опита да победи бюрокрацията и да възстанови демокрацията.

„Това е единственият шанс, който американският народ има да победи бюрокрацията, да управлява от бюрократи и да възстанови демокрацията, да управлява от народа. Никога няма да имаме друг такъв шанс. Сега или никога. Вашата подкрепа е от решаващо значение за една народна революция, “, написа Мъск в социалната мрежа X.

Hysterical reactions like this is how you know that @DOGE is doing work that really matters.



This is the one shot the American people have to defeat BUREAUcracy, rule of the bureaucrats, and restore DEMOcracy, rule of the people. We’re never going to get another chance like… https://t.co/rwBqcp7veQ