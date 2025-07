Мъск обяви стратегията на своята неродена политическа партия "Америка"

Илон Мъск заяви, че ако членовете на неговата потенциална политическа партия на име "Америка" успеят да спечелят само няколко места в Конгреса на САЩ, това би било достатъчно, за да повлияят на гласуването по спорни законопроекти.

"Един от начините да се изпълни това би бил да се съсредоточим върху само 2 или 3 места в Сената и 8 до 10 района в Камарата на представителите. Предвид изключително малките законодателни маржове, това би било достатъчно, за да послужи като решаващ вот по спорни закони, гарантирайки, че те служат на истинската воля на народа", написа той в X.

