27-годишен откри огън и застреля четирима в Ню Йорк

Масова стрелба с жертви в 44-етажен небостъргач в Ню Йорк. За момента е потвърдена смъртта на четирима души, като сред тях има и убит полицай, предадоха ДПА и Ройтерс.

Комисарят на нюйоркската полиция Джесика Тиш съобщи, че стрелецът е прострелял общо петима души. Само един от простреляните е оцелял и е в критично, но стабилно състояние. Мъжът се лекува в Нюйоркската презвитерианска болница.

Сигналът за стрелбата е подаден в 18.28 часа местно време. Нападението е станало в небостъргач в Манхатън, в който се намират офисите на инвестиционната фирма Блекстоун и Националната футболна лига.

Four killed in terrifying mass shooting rampage after gunman with assault rifle opens fire in heart of NYC https://t.co/PyR5QO2aeK pic.twitter.com/2CGBfGPtqz

"Ситуацията е овладяна и единственият нападател е ликвидиран", съобщи полицията на Ню Йорк в "Х".

Сигналът за стрелбата е подаден в 18.28 часа местно време. Записи от охранителни камери показват как стрелецът излиза от двуместно паркирано черно BMW, сам и носещ автомат тип AR-15.

Той влиза във фоайето на небостъргача, завива надясно и веднага открива огън по полицай. Застрелва жена, която се опитва да се скрие и продължава да "обстрелва (фоайето) с огнестрелно оръжие", казва комисарят на полицейското управление на Ню Йорк.

Според собственото му изявление от болницата, на път за асансьора той е застрелял охранител, който се е скрил зад бюрото си, и втори мъж във фоайето. Когато асансьорът пристигна, от него излязла жена, на която стрелецът позволява да си тръгне невредима. След това Тамура се качва на 33-ия етаж и произвежда няколко изстрела, убивайки един човек, преди да се простреля смъртоносно в гърдите.

Нападателят е бил 27-годишен мъж от Лас Вегас. Той е имал разрешително за огнестрелно оръжие от юни 2022 г. Мотивът му за стрелбата е неясен, вероятно е свързан с миналото му като футболист.

Застреляният полицай е 36-годишен полицай, баща на две деца, а съпругата му е бременна с третото им дете, съобщиха нюйоркските власти.

🚨 BREAKING: Mass Shooting in Midtown Manhattan



An armed gunman, identified as 27-year-old Shane D. Tamura of Las Vegas, opened fire inside the Blackstone/NFL HQ building on East 52nd Street, NYC.



▶️ Victims:

— 1 NYPD officer, now confirmed dead

— 2 civilians shot, 1 in… pic.twitter.com/ZhEMQblSEB