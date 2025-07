Тръмп официално откри новото си голф игрище в Шотландия (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално откри новото си голф игрище в голф клуба си в графство Абърдийншър, Шотландия, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

. @POTUS cuts the ribbon, officially opening the new course at Trump International Golf Links Aberdeen in Scotland: "May God bless everyone." pic.twitter.com/QCNSUNNYBR

Той заяви, че преди да се върне във Вашингтон, ще "изиграе една бърза игра, след което ще се заеме да гаси пожари по целия свят". Откриването на игрището се състоя пред публика, сред която бяха любители на голфа, първият министър на Шотландия Джон Суини и лидерът на Шотландската лейбъристка партия Анас Саруар.

President Donald Trump opened the second course at his golf estate in eastern Scotland, saying "the area has really welcomed us" and that locals "love us and we love them". pic.twitter.com/eRtUnaNBun