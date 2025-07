Смъртоносно наводнение уби поне 24 души в Тексас, 23 момичета от летен лагер изчезнаха (СНИМКИ и ВИДЕО)

Родители от американския щат Тексас трескаво публикуваха снимки на малките си дъщери в социалните мрежи с молби за информация, след като най-малко 23 момичета от летен лагер са в неизвестност след внезапните смъртоносни наводнения в южно-централния регион на щата през нощта, предава AP.

Поне 24 души загинаха, а много са в неизвестност, след като буря отприщи огромно количество дъжд точно преди зазоряване в петък и предизвика наводнение , което тръгна от река Гуадалупе, съобщи шерифът на окръг Кер Лари Лейта пред репортери в петък вечерта. Склонният към наводнения регион, известен като Хил Кънтри, е осеян с вековни летни лагери, които ежегодно привличат хиляди деца от целия щат Лоун Стар.

Държавни служители съобщиха, че между 23 и 25 момичета от лагера Мистик, християнски лагер край реката в Хънт, Тексас, все още са в неизвестност. Те отказаха да дадат оценка за броя на изчезналите в региона, но заявиха, че е в ход мащабно издирване, като досега са спасени 237 души.

"Моля хората от Тексас да се помолят сериозно", каза вицегубернаторът Дан Патрик. "Моля се на колене да намерим тези млади момичета".

Спасителите евакуират някои от къмпингуващите с хеликоптер

Тексаските ловни надзиратели съобщиха в петък следобед, че са пристигнали в лагер Мистик и започват да евакуират къмпингуващите, които са се укрили на по-високи места.

🚨 Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have claimed 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are still missing. 💔



These are children—daughters, sisters, friends. Please keep them and their families in your prayers. 🙏 pic.twitter.com/mNGNCPyD6G