Мъск: Ще отнеме до половин век, за да направим Марс самодостатъчна планета

Основателят на SpaceX Илон Мъск каза, че ще са необходими 25 до 50 години, за да се превърне Марс в самодостатъчна планета. Според него това изисква 10 до 20 оптимални прозореца за полети между Земята и Марс.

Такива полети са възможни само в определени периоди, когато планетите са в правилна позиция една спрямо друга. Това се дължи на използването на орбитата на Hohmann, най-енергийно ефективният маршрут за космически мисии. Прозорците за изстрелване между Земята и Марс се отварят на всеки 26 месеца, което значително ограничава честотата на полетите.

„За да стане Марс самодостатъчен, са необходими 10 преходни прозореца Земя-Марс, в идеалния случай поне 20. От четвърт до половин век“, написа той в социалната мрежа X.

10 Earth-Mars transfer windows are needed to make Mars self-sustaining, ideally at least 20.



