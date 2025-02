Над 6400 земетресения за девет дни край Санторини

Над 6400 земетресения са регистрирани между гръцките острови Санторини и Аморгос от 26 януари до 3 февруари, съобщи днес Атинският национален университет, цитиран от в. "Катимерини".

В съобщението се отбелязва, че сеизмичната активност има характеристиките на "земетръсен рояк", тъй като нито един от трусовете не е бил значително по-силен от останалите, за да бъде класифициран като основен.

Що се отнася до потенциалното развитие на явлението, Атинският университет очертава два възможни сценария: активността може постепенно да отслабне, като земетресенията с по-нисък магнитуд може да продължат няколко месеца, или роякът може да предизвика по-голямо основно земетресение, последвано от обичайната поредица от вторични трусове, предаде БТА.

Според университета сеизмичната активност се проявява в рамките на активната вулканична дъга в южно Егейско море. Тя обаче не е пряко свързана с нито един известен вулканичен център.

The Santorini-Amorgos earthquake swarm just keeps going. It has now produced over 1,000 individual events since it began on January 27. pic.twitter.com/KQwxEj0Vbb