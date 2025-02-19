На 19 февруари 2025 г. да почерпят

Георги Миланов, футболист, 33 г.

Детелин Далаклиев, световен шампион по бокс, 42 г.

Калоян Махлянов-Котоошу, сумист, 42 г.

Красимир Дончев, депутат от МЕЧ в 51-ото НС, 47 г.

Проф. Милена Моллова, пианист, педагог.

Неда Спасова, актриса.

Орлин Алексиев, бизнесмен, бивш общински съветник в СОС, 58 г.

Петко Тотев, председател на Българската федерация по катерене и алпинизъм, 66 г.

Цветелина Пенкова, евродепутат.