На 20 октомври 2025 г. да почерпят

Башар Рахал, актьор, телевизионен водещ, 51 г.

Виктор Калев, актьор, 56 г.

Джуди Халваджиян, тв продуцент, 51 г.

Георг Георгиев, министър на външните работи, бивш депутат от ГЕРБ-СДС, 34 г.

Енчо Данаилов-Бате Енчо, актьор, 68 г.

Жана Бергендорф, певица.

Проф. д-р Йордан Христосков, бивш служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика, бивш управител на НОИ, 74 г.

Ген.-майор Нонка Матова, световна шампионка по спортна стрелба.

Чл. кор. проф. дтн инж. Петър Гецов, бивш директор на ИКИТ при БАН, 75 г.

Светлана Джамджиева, бивш главен редактор на в. "Труд".