На 21 април 2025 г. да почерпят

Адриана и Камелия Дунавски, бивши гимнастички, треньорки по художествена гимнастика.

Борис Михайлов, член на Комисията по досиетата, 47 г.

Валери Николов, бизнесмен, собственик на верига магазини "Фантастико", 74 г.

Мария Гигова, трикратна световна шампионка по художествена гимнастика.

Оля ал Ахмед, преводачка.

Проф. д-р Пламен Бочков, фолклорист, етнолог, антрополог, 68 г.

Проф. Пламен Джуров, композитор, диригент, 76 г.

Силвио Данаилов, мениджър по шахмат, 64 г.

Тодор Алексиев, волейболист, 42 г.

Проф. д-р Тодор Булев, архитект, 81 г.