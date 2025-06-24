На 24 юни 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Днес да почерпят

Айлин Пехливанова, депутат от ПП-ДБ в 51 НС.
Йордан Георгиев, музикален журналист, 75 г. 
Калин Николов, художник, изкуствовед, 69 г. 
Любен Генов, бивш главен редактор на в. “Труд” и "Поглед", бивш главен секретар на СБЖ, 89 г. 
Мария Грънчарова, певица. 
Петя Буюклиева, певица. 
Пламен Николов, бивш футболист на “Левски" и националния отбор, 68 г.
Силвия Митева, треньор по художествена гимнастика.
Проф. Юлия Джоргова, кардиолог. 
Проф. Юлия Кръстева, писателка. 


И всички, които празнуват на Еньовден.

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