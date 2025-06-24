На 24 юни 2025 г. да почерпят

Айлин Пехливанова, депутат от ПП-ДБ в 51 НС.

Йордан Георгиев, музикален журналист, 75 г.

Калин Николов, художник, изкуствовед, 69 г.

Любен Генов, бивш главен редактор на в. “Труд” и "Поглед", бивш главен секретар на СБЖ, 89 г.

Мария Грънчарова, певица.

Петя Буюклиева, певица.

Пламен Николов, бивш футболист на “Левски" и националния отбор, 68 г.

Силвия Митева, треньор по художествена гимнастика.

Проф. Юлия Джоргова, кардиолог.

Проф. Юлия Кръстева, писателка.



И всички, които празнуват на Еньовден.