На 24 юни 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Айлин Пехливанова, депутат от ПП-ДБ в 51 НС.
Йордан Георгиев, музикален журналист, 75 г.
Калин Николов, художник, изкуствовед, 69 г.
Любен Генов, бивш главен редактор на в. “Труд” и "Поглед", бивш главен секретар на СБЖ, 89 г.
Мария Грънчарова, певица.
Петя Буюклиева, певица.
Пламен Николов, бивш футболист на “Левски" и националния отбор, 68 г.
Силвия Митева, треньор по художествена гимнастика.
Проф. Юлия Джоргова, кардиолог.
Проф. Юлия Кръстева, писателка.
И всички, които празнуват на Еньовден.