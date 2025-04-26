На 26 април 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Днес да почерпят

Антония Първанова, политик, бивш евродепутат. 
Чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, бивш председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор,  63 г. 
Вълчо Чолаков, адвокат, 54 г. 
Георги Денков, композитор на поп и рокмузика, 72 г. 
Доц. Георги Лозанов, културолог, медиен експерт, 67 г. 
Даниел Петров, депутат от "Възраждане" в 51 НС, 45 г. 
Наско Сираков, бивш футболен национал, собственик на ПФК "Левски", 63 г. 
Силвия Кацарова, певица. 
Проф. д-р Чавдар Попов, изкуствовед, преподавател в НХА, 75 г. 

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