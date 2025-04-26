На 26 април 2025 г. да почерпят

Антония Първанова, политик, бивш евродепутат.

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, бивш председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор, 63 г.

Вълчо Чолаков, адвокат, 54 г.

Георги Денков, композитор на поп и рокмузика, 72 г.

Доц. Георги Лозанов, културолог, медиен експерт, 67 г.

Даниел Петров, депутат от "Възраждане" в 51 НС, 45 г.

Наско Сираков, бивш футболен национал, собственик на ПФК "Левски", 63 г.

Силвия Кацарова, певица.

Проф. д-р Чавдар Попов, изкуствовед, преподавател в НХА, 75 г.