На 26 април 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Антония Първанова, политик, бивш евродепутат.
Чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, бивш председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор, 63 г.
Вълчо Чолаков, адвокат, 54 г.
Георги Денков, композитор на поп и рокмузика, 72 г.
Доц. Георги Лозанов, културолог, медиен експерт, 67 г.
Даниел Петров, депутат от "Възраждане" в 51 НС, 45 г.
Наско Сираков, бивш футболен национал, собственик на ПФК "Левски", 63 г.
Силвия Кацарова, певица.
Проф. д-р Чавдар Попов, изкуствовед, преподавател в НХА, 75 г.