На 28 април 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Днес да почерпят

Проф. Ангел Станков, цигулар, носител на Ордена на Британската империя, 77 г. 
Проф. д-р Анда Палиева, музиколог, дългогодишен преподавател по история на музиката в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. 
Чл. кор. Атанас Ковачев, архитект, 71 г. 
Валерия Славова, депутат от ГЕРБ-СДС в 51 НС.
Елван Гюркаш, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС.
Иван Кулеков, писател сатирик, 74 г. 
Калин Стоянов, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС, служебен министър на вътрешните работи, 45 г.
Лилана, поппевица. 
Лъчезар Борисов, министър на икономиката в правителство Борисов 3, 48 г. 
Доц.д-р Сашо Асьов, ортопед, 64 г. 
Арх. Христо Генчев,  урбанист, изследовател и публицист, 91 г. 

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