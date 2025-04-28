На 28 април 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Проф. Ангел Станков, цигулар, носител на Ордена на Британската империя, 77 г.
Проф. д-р Анда Палиева, музиколог, дългогодишен преподавател по история на музиката в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
Чл. кор. Атанас Ковачев, архитект, 71 г.
Валерия Славова, депутат от ГЕРБ-СДС в 51 НС.
Елван Гюркаш, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС.
Иван Кулеков, писател сатирик, 74 г.
Калин Стоянов, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС, служебен министър на вътрешните работи, 45 г.
Лилана, поппевица.
Лъчезар Борисов, министър на икономиката в правителство Борисов 3, 48 г.
Доц.д-р Сашо Асьов, ортопед, 64 г.
Арх. Христо Генчев, урбанист, изследовател и публицист, 91 г.