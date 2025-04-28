На 28 април 2025 г. да почерпят

Проф. Ангел Станков, цигулар, носител на Ордена на Британската империя, 77 г.

Проф. д-р Анда Палиева, музиколог, дългогодишен преподавател по история на музиката в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Чл. кор. Атанас Ковачев, архитект, 71 г.

Валерия Славова, депутат от ГЕРБ-СДС в 51 НС.

Елван Гюркаш, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС.

Иван Кулеков, писател сатирик, 74 г.

Калин Стоянов, депутат от ДПС-Ново начало в 51 НС, служебен министър на вътрешните работи, 45 г.

Лилана, поппевица.

Лъчезар Борисов, министър на икономиката в правителство Борисов 3, 48 г.

Доц.д-р Сашо Асьов, ортопед, 64 г.

Арх. Христо Генчев, урбанист, изследовател и публицист, 91 г.