На 5 февруари 2025 г. да почерпят

Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа в Гълъб Донев, 44 г.

Ангел Симеонов, бизнесмен, колекционер, 64 г.

Чл.-кор. Андон Косев, биофизик, 75 г.

Антони Дончев, изтъкнат композитор и пианист, 66 г.

Акад. Валентин Бобевски, диригент на хор "Гусла" и хорова асоциация “Света София”, 87 г.

Вяра Анкова, журналист.

Елин Топузаков, бивш футболист, треньор, 48 г.

Емил Велев, спортен директор на Локомотив ГО, 63 г.

Ирина Флорин, певица.

Мартин Харизанов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51 НС, 35 г.

Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф, преподавател, 70 г.