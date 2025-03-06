На 6 март 2025 г. да почерпят

Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ"Св. Климент Охридски", 63 г.

Ивет Горанова, олимпийска шампионка по карате от Токио 2020.

Ичко Лозев, съдийски наблюдател на УЕФА, 69 г.

д-р Калин Поповски, акушер-гинеколог, бивш депутат, 60 г.

Милена Гетова, режисьор.

Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието, депутат от ПП-ДБ в 51 НС.

Проф. д-р Николай Доганов, акушер-гинеколог, 81 г.

Огнян Златев, съветник в Европейската комисия в Брюксел, 62 г.

Д-р Петко Кирилов, началник Отделение по гръдна хирургия в УМБАЛ „Пълмед“, 63 г.

