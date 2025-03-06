На 6 март 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ"Св. Климент Охридски", 63 г.
Ивет Горанова, олимпийска шампионка по карате от Токио 2020.
Ичко Лозев, съдийски наблюдател на УЕФА, 69 г.
д-р Калин Поповски, акушер-гинеколог, бивш депутат, 60 г.
Милена Гетова, режисьор.
Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието, депутат от ПП-ДБ в 51 НС.
Проф. д-р Николай Доганов, акушер-гинеколог, 81 г.
Огнян Златев, съветник в Европейската комисия в Брюксел, 62 г.
Д-р Петко Кирилов, началник Отделение по гръдна хирургия в УМБАЛ „Пълмед“, 63 г.