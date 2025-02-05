Обявиха съдиите за следващия кръг в Ефбет Лига

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 20-ия кръг в efbet Лига.  Радослав Гидженов ще ръководи Левски - Лудогорец, а столичното дерби Славия - ЦСКА е поверено на Валентин Железов.

Ето и всички наряди: 
Наряди 20 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
7 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.
Арда - Спартак Варна
ГС:         Георги Николов Кабаков            АС1:       Мартин Веселинов Маргаритов              АС2:               Мартин Емилов Венев
4-ТИ:     Стоян Панталеев Арсов               ВАР:       Станимир Лозанов Тренчев      АВАР:               Мартин Иванов Марков
СН:         Атанас Петров Бозев   

8 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
Септември - Ботев Враца
ГС:         Васил Петров Минев    АС1:       Георги Пламенов Тодоров        АС2:       Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:     Любомир Николаев Вушовски ВАР:       Иво Венциславов Андреев         АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:         Венцислав Иванов Гаврилов   

8 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
Черно море – Локомотив Пд
ГС:         Мариян Георгиев Гребенчарски             АС1:       Тодор Василев Вуков    АС2:       Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:     Михаел Петков Павлов               ВАР:       Венцислав Георгиев Митрев     АВАР:               Ивайло Красимиров Ненков
СН:         Ахмед Яшар Ахмед       

8 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
Славия – ЦСКА
ГС:         Валентин Станчев Железов       АС1:       Георги Йорданов Дойнов          АС2:               Станимир Илков Илков
4-ТИ:     Любослав Бисеров Любомиров              ВАР:       Васимир Маруан Ел-Хатиб        АВАР:               Станимир Лозанов Тренчев
СН:         Ичко Лозев Лозев         

9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 ч.
ЦСКА 1948 - Локомотив Сф
ГС:         Драгомир Димитров Драганов АС1:       Христо Пламенов Хаджийски   АС2:               Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:     Християна Красимирова Гутева              ВАР:       Владимир Вълков Вълков          АВАР:               Кристиян Николов Колев
СН:         Валентин Желев Добрев           

9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.
Ботев Пд - Хебър
ГС:         Георги Милков Гинчев АС1:       Иво Николаев Колев     АС2:       Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:     Венцислав Георгиев Митрев     ВАР:       Георги Димитров Давидов        АВАР:               Михаел Петков Павлов
СН:         Георги Владимиров Игнатов   

9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 ч.
Левски - Лудогорец
ГС:         Радослав Петров Гидженов      АС1:       Мирослав Максимов Иванов   АС2:               Йордан Петров Петров
4-ТИ:     Мартин Живков Великов           ВАР:       Красен Иванов Георгиев            АВАР:    Иво Венциславов Андреев
СН:         Никола Петров Джугански        

10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Берое - Крумовград
ГС:         Мартин Живков Великов           АС1:       Красимир Атанасов Атанасов   АС2:       Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:     Денислав Йорданов Сталев      ВАР:       Красен Иванов Георгиев            АВАР:               Владимир Вълков Вълков
СН:         Цветан Кръстев Кръстев        
 

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