Операция "Паяжина": Показаха склада, където СБУ е съхранявала дроновете за атаки срещу руските летища (СНИМКИ)

В Русия съобщиха за открит склад в Челябинск, който може да е бил използван от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за съхранение на безпилотни самолети. Твърди се, че тези дронове са атакували руски военни летища по време на специалната операция "Паяжина" на 1 юни, предава телеграм канала Mash.

Според данни на руския проект ВЧК-ОГПУ, в помещението са намерени следи от взривно вещество – гексоген. На фона на тези събития, в РФ е образувано дело. Също така в Telegram каналite пишат, че са установили и точния адрес на склада.

Details and images of the preparation of today's extraordinary SBU operation have been revealed by Ihor Lachenkov.



"The special operation "Spiderweb", as a result of which the SBU hit 41 Russian strategic aviation aircraft, was prepared for more than a year and a half.… pic.twitter.com/9GrXBemqCD — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) June 1, 2025

"Едва днес бе заведено наказателно дело по членове "терористичен акт" и "незаконно притежание на оръжие". Бе установен адресът на склада (той се намира не на мястото, което се разпространи в медиите) и там е намерен гексоген“, се посочва в съобщението от 2 юни.

The special operation "Website", as a result of which the SBU hit 41 Russian strategic aviation aircraft, was prepared for more than a year and a half



According to our sources, this operation was extremely complex from a logistical point of view. The SBU first transported FPV… pic.twitter.com/Y81Z52BKGD — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) June 1, 2025

Всички, които са имали отношение към склада или са го отдавани под наем, вече са задържани. Основният наемател, гражданин на РФ, е напуснал страната през Казахстан.

We found a warehouse where containers with drones were collected.



Chelyabinsk, Sverdlovsk tract 28A. It was rented for 350,000 rubles. That's why the truck in the Amur region had Chelyabinsk license plates - they were leaving from there. pic.twitter.com/rf5DJy8RDa — Elizaveta Igorevna 🇷🇺 🇷🇺 (@ElisaIgorevna) June 1, 2025

Съобщава се също, че от Челябинск са тръгнали пет камиона. Вероятно шофьорите не са знаели какво точно превозват. Въпреки това, по аналогия с делото за взрива на Кримския мост, те могат да бъдат привлечени като фигуранти по делото, се добавя в съобщението.

Гексогенът е мощен взривно вещество, което често се използва във военната техника. Има висока стабилност и чувствителност. Използва се в снаряди, миномети и за взривяване на обекти. По силата на взрива превъзхожда тринитротолуола/ тротил (ТНТ).

На 1 юни СБУ проведе мащабна специална операция под името "Паяжина". В резултат на това са засегнати пет руски летища, поразени са, според украинските медии, 41 самолета, сред които стратегически бомбардировачи Ту-95, Ту-22М3 и самолети А-50.