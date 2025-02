Орбан: ЕС не заслужава правото да участва в преговорите за Украйна с Русия и САЩ

Ръководството на ЕС все още не е спечелило правото да седне на масата за преговори за Украйна с Русия и САЩ. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, коментирайки изявлението на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас след телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп.

По-рано Калас, от името на външнополитическата служба на ЕС, Франция, Германия, Полша, Италия, Испания и Обединеното кралство, каза, че Европа и Украйна трябва да участват „във всякакви преговори“ за разрешаване на конфликта.

"Това изявление е тъжно свидетелство за лошото ръководство в Брюксел. Докато президентът Тръмп и президентът Путин преговарят за мир, служители на ЕС издават безполезни изявления. Не можете да изисквате да бъдете доведени на масата за преговори. Трябва да го спечелите! Със сила, добро лидерство и умна дипломация. Позицията на Брюксел: да се подкрепя убийството толкова дълго, колкото е необходимо, е морално и политически неприемливо", написа Орбан в социалната мрежа Х.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



