Орбан за USAID: Светът трябва да е благодарен на Тръмп за разкриването и спирането на тази тъмна конспирация

Унгарският премиер Виктор Орбан приветства решението на администрацията на Доналд Тръмп да спре дейността на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Орбан отбеляза, че доскоро финансирането на унгарските опозиционни медии е било осигурявано чрез тази американска структура.

„Очевидно USAID е финансирала ултрапрогресивния вестник „Политико“ в Брюксел и почти всички леви медии в Унгария при предишната администрация на САЩ. И те ме нарекоха „разрушител на годината“. Мисля, че светът трябва да е благодарен на президента Доналд Тръмп за разкриването и спирането на тази тъмна конспирация“, написа Орбан в социалната мрежа Х.

So apparently USAID financed ultra-progressive Politico in Brussels and basically the entire left-wing media in Hungary under the previous US administration. And they called me “disruptor of the year”…



I think the world owes a debt of gratitude to President @realDonaldTrump for…