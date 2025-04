Орбан: Приемането на Украйна в ЕС ще доведе до безкрайна война

Приемането на Украйна в ЕС ще доведе до безкрайна война. Това написа в социалната мрежа Х унгарският премиер Виктор Орбан. Той отбеляза, че Брюксел ще приеме в Европейския съюз държава, която няма ясни граници, стабилна икономика и пълен суверенитет.

„И те очакват данъкоплатците от ЕС да финансират милионна армия в продължение на десетилетия“, написа още Орбан.

Rushing Ukraine into the EU? That’s Brussels’ plan, not ours.



They want to admit a country with:

❌ no clear borders

❌ no functioning economy

❌ no sovereignty



And they expect EU taxpayers to fund a million-strong army for decades.

This is not peace. It’s a blank cheque for… pic.twitter.com/h37g6DOwuw