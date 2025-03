Орбан публикува снимка с Марин Льо Пен, нарече я бъдещият президент на Франция

Срещите ми във Франция потвърдиха, че макар да не сме съгласни относно модалностите на мира, ние сме съгласни, че трябва да засилим отбранителните способности на европейските нации и тези усилия трябва да дадат възможност на държавите-членки, а не на брюкселските бюрократи.

Това заяви в публикация в социалните мрежи унгарския премиер Виктор Орбан. Той проведе няколко срещи в Париж, където разговаря с Еманюел Макрон, Марин Льо Пен и бившия президент Никола Саркози.

My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8