Откриха мъртва Мишел Трахтенберг, актрисата почина само на 39 години

Актрисата от "Клюкарката" и "Бъфи, убийцата на вампири" Мишел Трахтенберг почина едва на 39 години.

Тя беше намерена мъртва в дома си в Ню Йорк, след като полицията отговори на обаждане на спешния телефон 911 малко след 8 сутринта местно време тази сутрин, съобщават американските медии.

Започнато е разследване на смъртта й, но "не се подозира престъпление", съобщиха властите.

Actress Michelle Trachtenberg, known for her roles in 'Gossip Girl' and 'Buffy the Vampire Slayer,' found dead at 39. https://t.co/cm3WS8qe10 pic.twitter.com/1T1sIot2Jb