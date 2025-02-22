Автор: Труд онлайн
Папа Франциск е в критично състояние. От Ватикана съобщиха, че Светия отец не е вън от опасност.
Тази сутрин папа Франциск е получил продължителен астматичен респираторен пристъп, което е наложило използването на кислород с висок дебит.
88-годишният Франциск, който беше хоспитализиран преди седмица със сложна белодробна инфекция, също така е получи кръвопреливане, след като тестовете са показали състояние, свързано с анемия, съобщиха още от Ватикана.
Pope Francis is in a critical condition, Vatican sayshttps://t.co/rTHE6Xpn11— TIME (@TIME) February 22, 2025
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