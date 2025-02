Фон дер Лайен: Ужасяващи сцени в София!

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с остра реакция след вандализма срещу сградата на ЕК и ЕП в София.

„Ужасяващи сцени в София, където сградата на ЕС беше вандализирана. В Европа упражняваме правото си на демонстрация по мирен начин. Насилието и вандализмът никога не са начинът“, пише тя в социалната мрежа Х.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.