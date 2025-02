Папа Франциск ще остане за лечение в болница

Инфекцията на дихателните пътища на папа Франциск е наложила изменение на лечението му, за да може да се справи с "усложнена клинична картина", предаде Ройтерс, като се позова на Ватикана.

В изявлението се добавя, че папата ще остане в болница за известно време, без да уточнява подробности около продължителността на престоя.

Говорителят на Ватикана Матео Бруни каза, че резултатите от изследванията, направени през последните дни, показват, че 88-годишният папа страда от "полимикробна инфекция на дихателните пътища", която налага допълнителни промени в терапията му, съобщи Асошиейтед прес.

За момента не се знае колко дълго папа Франциск ще остане в болницата, но Бруни обясни, че заради симптомите си папата "ще се нуждае от съответния престой в болница".

Папата не успя да произнесе традиционната си неделна молитва пред поклонниците на площад "Свети Петър" във Ватикана, нито да оглави специална литургия за творците и дейците на културата по случай юбилейната година на Католическата църква. Светият отец отмен и посещението си в римските филмови студия "Чинечита", планирано за днес.

"Благодаря ви за обичта, молитвата и близостта, с които сме съпровождани тези дни", написа Франциск в платформата "Х".

Please join us in praying for our Holy Father, Pope Francis, during his hospitalization. 🙏 pic.twitter.com/7go2gafC3I